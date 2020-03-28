Рошаль рассказал о перспективах вакцинации населения против коронавируса

Сегодня, 12:19

Александр Зуев

0

Image 16+
Рошаль рассказал о перспективах вакцинации населения против коронавируса

Президент союза «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль уверен, что результаты вакцинации от коронавируса будут заметны минимум через год после создания препарата или позже.

По мнению врача, всю страну мы не можем остановить на этот период, поэтому надо спокойно пройти по острию ножа и ждать, что инфекция сама закончит свое агрессивное воздействие. Уменьшению распространения инфекции будут способствовать иммунитет у переболевших и получение вакцины.

Леонид Рошаль также напомнил, что лекарства, которое способно полностью предупредить распространение коронавируса, не существует, пишет РИА Новости

Напомним, что первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. С того времени инфекция подобралась к 177 странам. По состоянию на 29 марта число зараженных в мире превысило 722,4 тыс. человек, более 151,9 тыс. выздоровели, скончались 34 тыс. В России заражены 1534 человек, 59 выздоровели, 8 умерли.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Диетологи: поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Вчера, 08:57

Представитель ВОЗ рассказала, когда в России эпидемия пойдет на спад

Вчера, 01:32

Секрет «самой подготовленной к коронавирусу» страны раскрыли СМИ

28-03-2020, 21:09

Медики рассказали о новой группе риска заболеть коронавирусом

28-03-2020, 16:49

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

28-03-2020, 15:55

Китайский вирусолог рассказал, чем коронавирус опаснее гриппа

28-03-2020, 14:44

Назван опасный побочный эффект лекарства против коронавируса

27-03-2020, 17:50

Лекарства для базовой аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

27-03-2020, 14:27

Раскрыта личность третьей россиянки, умершей от коронавируса

27-03-2020, 14:14

В Минздраве обозначили вероятность смерти при коронавирусе

27-03-2020, 13:39

Названа причина массового распространения коронавируса в Италии

27-03-2020, 13:23

Развенчан миф о том, что коронавирус не заражает детей

27-03-2020, 11:38

Пациент Коммунарки рассказал детали выявления коронавируса

27-03-2020, 11:10

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

27-03-2020, 09:42

Описан период, в который носители коронавируса наиболее заразны

27-03-2020, 01:47

Глава Минздрава рассказал о состоянии здоровья Лещенко

27-03-2020, 00:36

Ученые объяснили, почему мужчины вдвое чаще умирают от коронавируса

26-03-2020, 22:29

В Китае от хантавируса скончался мужчина

26-03-2020, 14:04

Назван особенный механизм заражения коронавирусом

25-03-2020, 22:38

Испания обогнала Китай по числу умерших от коронавируса

25-03-2020, 18:16

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров