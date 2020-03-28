Рошаль рассказал о перспективах вакцинации населения против коронавируса

Президент союза «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль уверен, что результаты вакцинации от коронавируса будут заметны минимум через год после создания препарата или позже.

По мнению врача, всю страну мы не можем остановить на этот период, поэтому надо спокойно пройти по острию ножа и ждать, что инфекция сама закончит свое агрессивное воздействие. Уменьшению распространения инфекции будут способствовать иммунитет у переболевших и получение вакцины.

Леонид Рошаль также напомнил, что лекарства, которое способно полностью предупредить распространение коронавируса, не существует, пишет РИА Новости .

Напомним, что первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. С того времени инфекция подобралась к 177 странам. По состоянию на 29 марта число зараженных в мире превысило 722,4 тыс. человек, более 151,9 тыс. выздоровели, скончались 34 тыс. В России заражены 1534 человек, 59 выздоровели, 8 умерли.