Московский врач заявил, что коронавирус становится менее агрессивным

Профессор Владимир Шумилов рассказал РИА Новости о том, что в 67-й больнице Москвы диагноз по коронавирусу пациентам, госпитализированным с подозрением на коронавирус, ставят на месте. Он объяснил, как это происходит.
Так, пациента с подозрением на коронавирус доставляют в клинику на скорой помощи и через шлюз доставляют непосредственно в приемное отделение из бокса, куда заезжает автомобиль. Пациента везут на обследование, а машина проходит дезинфекцию.
Как объяснил Шумилов, в больнице уже есть тест-системы, которые позволяют сделать тест на месте. На то, чтобы сделать тест, необходимо 40 минут, но весь процесс подтверждения диагноза занимает около шести часов, поскольку необходимо не только взять и подготовить биоматериал для тестирования, но и получить микробиологическое подтверждение диагноза. Но особенно важно то, что все это можно сделать непосредственно в больнице.
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