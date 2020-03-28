Московский врач заявил, что коронавирус становится менее агрессивным

Сегодня, 08:42

Анна Лисова

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Московский врач заявил, что коронавирус становится менее агрессивным

Профессор Владимир Шумилов рассказал РИА Новости о том, что в 67-й больнице Москвы диагноз по коронавирусу пациентам, госпитализированным с подозрением на коронавирус, ставят на месте. Он объяснил, как это происходит. 

Так, пациента с подозрением на коронавирус доставляют в клинику на скорой помощи и через шлюз доставляют непосредственно в приемное отделение из бокса, куда заезжает автомобиль. Пациента везут на обследование, а машина проходит дезинфекцию. 

Как объяснил Шумилов, в больнице уже есть тест-системы, которые позволяют сделать тест на месте. На то, чтобы сделать тест, необходимо 40 минут, но весь процесс подтверждения диагноза занимает около шести часов, поскольку необходимо не только взять и подготовить биоматериал для тестирования, но и получить микробиологическое подтверждение диагноза. Но особенно важно то, что все это можно сделать непосредственно в больнице. 

«Все анализы делаются на месте, диагностические тест-системы в наличии. Все пациенты, которые поступают в больницу, проходят обследование на базе нашей лаборатории», - объяснил Шумилов. 
Рассказал он и о том, что коронавирус становится менее агрессивным, поэтому можно ожидать, что в апреле он пойдет на спад. В целом, по мнению Шумилов, прогноз благоприятный и вскоре можно будет снимать карантинные меры. Но сейчас крайне важно следовать всем указаниям и соблюдать карантинные меры, чтобы не усугублять ситуацию. 
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