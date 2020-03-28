Врач-эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины

Врач-эпидемиолог Михаил Фаворов рассказал «Вечерней Москве » как можно победить коронавирус до создания вакцины.

Он отметил, что эффективной в борьбе с коронавирусом является самоизоляция. По его словам, крайне важно, чтобы люди соблюдали ее условия, и тогда действительно еще до того как вакцина будет найдена, пандемию можно будет остановить.

Фаворов напомнил, что время вспышки атипичной пневмонии (SARS) в 2002 году и ближневосточного респираторного синдрома в 2013 году заражение удалось остановить не сразу. И главной ошибкой тогда было то, что людям не сообщали, как быстро распространяется болезнь, и не вводили карантинные меры.

В китайском Ухане, когда стало понятно, что COVID-19 распространяется слишком быстро и эта болезнь является опасной для жизни, ввели жесткие карантинные меры. 11-миллионный год фактически перестал функционировать. Но такие меры сразу же показали свою эффективность.

«Город закрыли на карантин, начался тотальный контроль и экстренные меры. А нарушителей этого режима начали привлекать к уголовной ответственности, а там это не два-три года, а от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения», — подчеркнул эпидемиолог.

Сейчас всем крайне важно не оставаться равнодушным к ситуации и соблюдать условия самоизоляции. Это позволит предотвратить появление новых очагов заражения. Врач отметил, что в Италии COVID-19 уже стал национальной трагедией. И другим странам следует поучиться на ошибках итальянцев. Чем раньше и чем строже будут все соблюдать самоизоляцию, тем быстрее эпидемия остановится.

Издание Что происходит напоминает, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса.