Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Сегодня, 00:20

Александр Зуев

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Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Почти 40% пациентов в Москве с коронавирусом на ИВЛ моложе 40 лет. Среди 197 заболевших, у которых за последние сутки было подтверждено заражение, только 32 человека старше 65 лет, пишет издание Что происходит.

Как пояснили в Оперштабе, возраст 152 пациентов с вновь выявленным коронавирусом составляет от 18 до 65 лет. Среди заболевших - 13 детей, пишет Росбалт. К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40 .

По данным  Оперштаба, 46% заболевших  — это люди в возрасте от 35 до 64 лет, 33,5% - люди от 18 до 34 лет, 15% — граждане старше 65 лет, дети составляют 5,5%. К слову, в большинстве случаев дети переносят болезнь в легкой форме. Порой это заболевание протекает без симптомов и в таком случае дети могут быть носителями вируса.

Тот факт, что коронавирусом все чаще заражаются молодые люди, может сломать стереотип о том, что инфекция опасна преимущественно для пожилых, о чем постоянно пишут СМИ. Всего в столице уже более 1014 заболевших новым типом коронавирусной инфекции.

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