Назван процент тяжелобольных коронавирусом в Москве младше 40 лет

Коронавирус помолодел. Такой вывод можно сделать после получения информации о том, что из 197 граждан, у которых за последние сутки было подтверждено заражение инфекцией, только 32 человека старше 65 лет, пишет издание Что происходит. Также стало известно, что почти 40% пациентов в Москве с коронавирусом подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких моложе 40 лет. Таким образом, можно сказать, что заболевание в тяжелой форме может протекать не только у пожилых людей. Этот факт очень важен, так как в СМИ распространилась информация, что молодые люди менее подвержены заражению.

Как рассказали в Оперштабе, возраст 152 пациентов с вновь выявленным коронавирусом колеблется в границах от 18 до 65 лет. Среди заразившихся 13 детей. Около 50% тяжелых пациентов моложе 60 лет. Люди старше 60 лет составляют лишь 35% от общего числа тяжелобольных пишет Росбалт .

Среди всех заболевших 46% — люди в возрасте от 35 до 64 лет, 33,5% - больные в возрасте от 18 до 34 лет, 15% — пациенты старше 65 лет. Заболевших детей всего 5,5%, и в большинстве случаев они переносят болезнь в легкой форме, но могут быть носителями вируса.

Все вновь заболевшие, среди которых 13 человек недавно вернулись из заграничных поездок, а также контактировавшие с ними лица, находятся под наблюдением врачей. Всего Москве уже более 1014 заболевших коронавирусом.