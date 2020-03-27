В России врачи готовятся к «взрывному» распространению коронавируса

Российские врачи готовятся к развитию ситуации с эпидемией коронавируса по типу ядерной реакции. Об этом, как сообщает издание Что происходит, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев. Он также подчеркнул, что сначала наблюдалось арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно геометрическое, пишет РИА Новости .

Сотрудник НИЦ отметил, что за прошедшие сутки в России коронавирусом заразились 163 человека, что в три раза больше, чем днем ранее. Сейчас в Москве готовятся новые стационары и новые койки, заявил Малышев. Как отметил профессор, самое важное — не растеряться и оказывать своевременную помощь. Пациентам с легкой формой заболевания или без симптомов могут лечиться на дому, о чем сказано в приказе №230 главы департамента здравоохранения Алексея Хрипуна. Пациент остается дома, если у него температура ниже 38,5 градуса, частота дыхательных движений меньше 30, сатурация крови кислородом больше 93%, дыхание свободное. Таково указание дано бригадам скорой помощи.

Напомним, что 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.