Подсчитано возможное количество жертв коронавируса в мире

Сегодня, 20:56

Александр Зуев

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Подсчитано возможное количество жертв коронавируса в мире

Если бы страны мира не ввели жесткий карантин в связи с пандемией коронавируса, то 40 млн человек уже могли бы скончаться, а заразиться миллиарды. Такие подсчеты сделали ученые Имперского колледжа Лондона, пишет Что происходит.

Беспрецедентные меры по защите пожилых людей и социальному дистанцированию - соблюдению расстояние между людьми на улицах могут предотвратить от 50% до 95% потерь, что спасет 38 миллионов жизней, пишет MedikForum.ru. В ближайшие месяцы мир столкнется с беспрецедентно чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, заметил  доктор Патрик Уолкер. Однако быстрые и решительные действия спасут миллионы жизней, считает он.

Ученые отмечают, что оперативные меры, такие, как тестирование и изоляция больных имеют решающее значение для сдерживания пандемии. Как пример ученые приводят следующие цифры. Если бы все страны приняли такую стратегию, когда фиксировалось лишь 0,2 смертельных случаев на 100 000 населения в неделю, можно было бы предотвратить 95 % смертей и позволило бы спасти 38,7 миллиона жизней. Однако, если эта стратегия принимается при показателях 1,6 смертей на 100 000 населения в неделю, число спасенных людей снизится до 30,7 миллиона.

Сейчас число зарегистрированных пациентов с коронавирусом перевалило за полмиллиона, более 20 000 скончалось.

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