Представитель ВОЗ рассказала, когда в России эпидемия пойдет на спад

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико считает, что к маю активность распространения коронавируса начнет спадать, передает Что происходит со ссылкой на Интерфакс .

Брико отметил, что коронавирус, как и остальные острые респираторные инфекции, характеризуется «сезонным повышением в осенне-зимний период». Поэтому есть все основания считать, что к маю темпы распространения коронавируса начнут спадать.

Что же касается той динамики распространения коронавируса, которая сейчас наблюдается в России, то, по его словам, она не свидетельствует о резком увеличении числа больных. Он отметил, что количество выявленных случаев сейчас не растет в геометрической прогрессии. Скорее всего, количество обнаруженных случаев заражения растет не за счет новых заболевших, а за счет расширения тестирования.

«Сейчас ряд медицинских организаций, имеющие соответствующие лицензии, могут проводить тестирование. Они и могут определить легкие формы заболевания. Опасность есть только по-прежнему для хронически больных людей и для пожилых, у которых понижен иммунный статус», — подчеркнул Брико.

К слову, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович полностью согласилась с оценкой Брико о том, что к маю распространение коронавируса в РФ пойдет на спад.