Секрет «самой подготовленной к коронавирусу» страны раскрыли СМИ

Обозреватель египетского издания NoonPost Ахмад Фаузи Салим считает самой подготовленной к пандемии коронавируса страной мира Нигерию, сообщает издание Что происходит. В своей публикации он делает акцент на важном моменте, а именно - на опыте в борьбе с инфекциями.

Шесть лет назад, в 2014-ом, в Нигерию из Либерии, где бушевал вирус Эболы, прибыл один из зараженных. Буквально за пару недель мужчина заразил 20 людей в двух городах, 8 из них умерли.

Да, без жертв не обошлось, но в то же время Эболу удалось сдержать. И все благодаря оперативным действиям власти и принятым жестким мерам.

Это помогло проследить цепочку контактов зараженных лиц, число которых достигло почти 900 человек. При этом, как отмечает РИА Новости, потенциальных разносчиков инфекции распределили среди 18 групп медработников и добровольцев. Специальные люди отслеживали их перемещения и проводили дезинфекцию во всех местах и объектах, где они бывали.

Правительство Нигерии, пишет Фаузи Салим, не пожалело средств (а они немалые), человеческих ресурсов и препаратов, благодаря чему смогло придушить эпидемию в стадии зародыша.

Этот опыт был применен и в случае с пандемией коронавируса.

В то же время, пишет автор, не стоит сбрасывать со счетов, что речь идет об Африке с ее жарким климатом.

В российском Минздраве, к слову, также считают, что активное солнце будет создавать помехи в распространении коронавируса. Михаил Мурашко при этом обратил внимание на то, что климатические факторы не способствуют инактивации инфекции (оптимальная температура коронавируса 6-8 градусов).

На текущий момент, согласно статистике, в 40 из 54 стран Африки зарегистрировано почти тысячу случаев инфицирования. В самой Нигерии заболели 65 человек, один больной скончался.







