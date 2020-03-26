Медики рассказали о новой группе риска заболеть коронавирусом

В период пандемии коронавируса важным фактором в борьбе с опасной инфекцией является сильный иммунитет, пишет Что происходит со ссылкой на Shraibikus News.

Известно, что в группу риска заражения вошли пожилые и люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и раком.

Недавно международная группа медиков назвала новую категорию людей, которая уязвима перед коронавирусной инфекцией. Это люди, переведенные на удаленную форму работы, вернувшиеся из-за рубежа и все, кто очень мало спят. Как выяснили ученые, те, кто на карантине спит менее 5 часов в сутки, увеличивают свои риски заражения в 4,5 раза. У людей, которые спят по 6 часов в сутки, риски заразиться возрастают в 4 раза.

Известно, что недосыпают те, кто работает удаленно. Дело в том, что в квартире, где немало соблазнов, таких, как еда, свежий кофе, фильм в онлайн-кинотеатре, сложно выполнить работу. В итоге удаленный сотрудник справляется с заданием только в ночное время, что негативным образом сказывается на здоровье. Как отмечают зарубежные врачи, недостаток сна ослабляет иммунную систему и повышает вероятность возникновения вирусной пневмонии. При недосыпании иммунитет не может бороться с патогенами, в том числе с коронавирусом.

Во время пандемии медики рекомендуют спать не менее 7-8 часов. Как отметила австралийский специалист по сну Оливия Ареццоло, в период пандемии взрослые люди должны спать даже по семь-девять часов в сутки. По словам ученых-медиков, естественным стимулятором иммунитета является качественный сон.