Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Сегодня, 15:55

Ольга Громова

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Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Американские медики заявили о еще одном симптоме коронавируса, который может наблюдаться на ранней стадии. Речь идет о конъюнктивите, который присущ многим видам ОРВИ, пишет Что происходит.

Ученые и медики едва ли не каждый день сообщают о новых симптомах коронавируса, пандемию которого наблюдаем сейчас в мире. Информация очень динамичная. Хотя у этого есть свое объяснение - коронавирус постоянно подвергается мутациям. В итоге на одной территории у разных больных могут наблюдаться разные симптомы.

На ранней стадии у зараженных может появиться конъюнктивит, заявляют специалисты American Academy of Ophthalmology. Их выводы базируются на информации, поступившей от медиков из Китая.

Наблюдения показали, что у одного из 30 пациентов с положительным диагнозом на COVID-19 возникает воспаление слизистой оболочки глаза. Подтверждением этому является еще одно исследование, проведенное в КНР. В соответствии с ним у 9 человек из 1099 человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом был конъюнктивит.

По этой причине офтальмологи советуют всем, а медикам, которые работают с зараженными, в особенности, защищать не только нос и рот, но и глаза.

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