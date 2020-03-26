Китайский вирусолог рассказал, чем коронавирус опаснее гриппа

Знаменитый врач-эпидемиолог из Китая Чжун Наньшань рассказал, чем коронавирус отличается от гриппа и почему он гораздо опаснее. Его рекомендациями со ссылкой на China daily приводит издание Что происходит.

«Корона», как сейчас называют в простонародье коронавирус, коварна скоростью размножения. Она очень высока. Да и смертность от коронавируса гораздо выше, чем от обычного гриппа. При этом вирус распространяется от бессимптомных носителей - это один из распространенных путей быстрого заражения.

Работая с больными людьми, эпидемиолог пришел к определенным выводам. В частности, врач уверен, что чем быстрее после заражения у пациента проявляются симптомы, тем выше заразность этого больного. Поэтому он так рьяно советует всем проводить проветривание и обеспечить беспрепятственную циркуляцию воздуха в больницах и общественных местах. Это позволит в разы снизить темпы распространения коронавируса.

На страницах китайского издания Чжун его коллеги рассказали о методе обследования легких пациентов и вариантах диагностики - информация будет полезна для медиков. Также они привели советы по организации мест в госпиталях и вирусологической защите медперсонала.

Напомним, в Ухане после трехмесячного перерыва частично заработало метро. Город и провинция Хубэй постепенно возвращаются к привычной жизни. За минувшие сутки в КНР было зарегистрировано 141 случай заболевания. Скончались три человека.