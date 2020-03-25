Назван опасный побочный эффект лекарства против коронавируса

Ученые из Университета Копенгагена сообщили о побочном эффекте парацетамола, который часто используют для лечения коронавируса. Как отметили медики, побочные эффекты связаны со снижением артериального давления.

При этом исследователи подчеркивают, что речь идет о ситуациях, когда тяжелым пациентам, которые не в состоянии принимать таблетки самостоятельно, вводят парацетамол внутривенно. В подобном случае давление может снизиться до 30 мм рт.ст. Как пояснили медики, при внутривенном введении действующее вещество метаболизируется не через печень, как это происходит при приеме таблеток.

При этом, как сказал доктор Томас Квистгаард Джеппс, большинству людей принимать парацетамол можно без опасения. Однако при этом не стоит превышать рекомендованную дозу.

Известно, что исследователи уже провели опыты с грызунами, у которых удалось нейтрализовать побочный эффект от парацетамола посредством блокировки некоторых калиевых каналов.

Блокаторы калиевых каналов еще не одобрены для людей. Для этого необходимы дополнительные разработки и тестирование, пишет Medical Note .

Ранее сообщалось, что одним из первых симптомов заражения коронавируса является потеря обоняния. К основным симптомам же относятся высокая температура, кашель, боль в мышцах.