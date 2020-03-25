Лекарства для базовой аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Знаменитый российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал лекарства, которые должны быть в базовой аптечке каждого россиянина во время пандемии коронавируса. Медик заявил, что россияне должны сейчас осознать важную вещь. От вируса спасения нет, ним можно только переболеть, посему запасаться лекарствами впрок бессмысленно.

«Разумеется, надо иметь на первый случай все необходимые лекарства — от температуры, от аллергии и так далее. Но самое главное — надо иметь запас лекарств от своих хронических болезней. Это первый совет диабетикам, легочникам, гипертоникам — у них у всех должен быть хотя бы месячный запас лекарств, потому что часто спасение утопающих — дело рук самих утопающих», - заявил Мясников в интервью ФАН.

Возможность перебоев с поставками лекарственных препаратов, а также отсутствие возможности выйти из дома во время карантина исключать нельзя в данный момент. Мясников напомнил, что от коронавируса в РФ пока умерли только 2 человека, тогда как только в возглавляемой им больнице (Александр Мясников - главврач московской больницы №71) за месяц от разных причин умирает по 200 человек.

«Там, с коронавирусом — страшилка с рогами, а тут — реальная опасность», - считает Александр Леонидович.

Доктор Мясников не рекомендует россиянами закупать антибиотиками, а также применять их в самолечении. Главное, усвоить, что вирусы антибактериальными препаратами не лечатся. Если врач прописывает антибиотики в связи с какими-то другими состояниями, это неправильно. Но если необходимо выписанное врачом антибактериальное лечение, иметь необходимый запас антибиотиков все же стоит.