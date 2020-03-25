Названа причина массового распространения коронавируса в Италии

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, работающая в Италии, объяснила, почему коронавирус охватил европейскую страну. Как отметила эксперт, одной из причин стало отсутствие в стране эпидемиологической службы. Кроме того, в итальянских медвузах вообще нет такого предмета как эпидемиология. По мнению медика, власти страны упустили момент, когда нужны были решительные действия. Именно поэтому китайский вирус стал с невероятной скоростью распространяться в Италии

Шлычкова также сообщила, что к 23 марта в Италии умерли 24 медика,пишет Lenta.ru . По состоянию на 27 марта, в Италии заболели 80,6 тысячи человек, 8,2 тысячи скончались. В России зафиксировано 840 случаев заражения, умерли два пациента. Ранее сообщалось, что количество зараженных в мире превысило полмиллиона человек.