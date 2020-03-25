Пациент Коммунарки рассказал детали выявления коронавируса

Россиянин Виталий Миронов, который находится на лечении в больнице Коммунарки, рассказал о постановке диагноза «коронавирус», течении заболевания и лечении. Как он отметил, единственным способом выявления болезни является тест. Сейчас пациент уже идет на поправку и ждет момента, когда врачи подтвердят его выздоровление.

Первые признаки болезни Виталий почувствовал после возвращения с отдыха в Барселоне. С его слов, симптомы проявились не сразу. В больницу он попал 15 марта с повышенной температурой. Также першило в горле и была заложенность носа. Хотя еще 13 марта он ощутил ломоту в теле и озноб.

Как отмечает пациент, у всех в Коммунарке разная температура. При этом он сказал, что некоторые препараты, которыми лечат пациентов, просто так в аптеке не купишь. Первую неделю ему давали капли для носа и «Хлоргексидин» для горла. Спустя неделю врач назначил Рибавирин у которого есть серьезные побочные действия. В инструкции указана доза в две таблетки. В первый день назначают по 10 таблеток. И в последующие дни - по 6 таблеток, пишет РЕН ТВ .

Виталий отмечает, что ему повезло - у него легкая форма заболевания. Вскоре температура пошла на спад. Врач сказал, что Рибавирин ему не обязательно принимать, а лучше перейти на Арбидол. Виталий подчеркнул, что в больнице много свободных коек, реанимация применяется только для больных пневмонией. Он также признал, что в медучреждение поступает большое количество больных. Чтобы покинуть больницу пациенту необходимо, чтобы два теста показали отрицательный результат на коронавирус.