Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Сегодня, 09:42

Анна Лисова

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Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью директору Центра паллиативной помощи столичного депздрава Анне Федермессер рассказал, что пик распространения нового коронавируса в Москве может быть достигнут в середине—конце следующей недели, пишет РБК.

По его словам, те меры, которые принимаются для борьбы с распространением коронавируса в Москве нельзя назвать избыточными. Он почеркнул, что в данном случае чем больше заградительных и карантинных мер будет введено, тем более эффективно они будут работать.

Отметим, по всей России следующая неделя будет нерабочей. Соответствующий указ уже подписал президент РФ Владимир Путин. Но в этот период будут работать банки, магазины, больницы, аптеки и транспорт, а также органы власти. В России уже выявлено 845 случаев заражения новым коронавирусом. Больше всего заразившихся им в Москве, далее по числу случаев заражения идут Московская область и Санкт-Петербург.

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