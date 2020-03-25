Описан период, в который носители коронавируса наиболее заразны

Особенностью нового коронавируса является то, что он проявляется не сразу после заражения, но заразившийся человек становится распространителем еще до проявления болезни.

Микробиологи из Гонконга изучили образцы 23 пациентов с коронавирусом и выяснили, что уровень вирусной нагрузки в слюне был самым высоким в течение первой недели с момента выявления симптомов. Об этом сообщает РЕН ТВ , ссылаясь на публикацию в South China Morning Post.

Исходя из этого и был сделан вывод, что носители коронавируса наиболее опасны для окружающих в первую неделю после заражения. Это объясняет быстрое распространение коронавируса, который за несколько месяцев заразил уже более 450 тыс. человек по всему миру.

«Высокая вирусная нагрузка в первую неделю болезни говорит о том, что вирус может легко передаваться от одного человека другому еще до того, как пациент будет госпитализирован», - подчеркнули ученые.

В России из-за распространения коронавируса вводятся жесткие ограничения. В частности, в Москве и Санкт-Петербурге на ближайшие несколько дней закрываются места общественного питания и парки. Это делается для того, чтобы уменьшить скопления людей и сдержать распространение коронавируса.