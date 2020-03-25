Ученые объяснили, почему мужчины вдвое чаще умирают от коронавируса

Американские ученые сделали вывод о том, что нездоровый образ жизни мужчин повышает риск заразиться и приводит к увеличению смертности от коронавируса. Известно, что мужчины чаще женщин злоупотребляют алкоголем и курят, что делает их уязвимыми для инфекции. Данные о смертности мужчин от коронавируса в разных странах разные. Так, в Южной Корее на них приходится 54% всех умерших, то в Италии — более 70%.

Так или иначе, но в любом случае мужчины заражаются и умирают чаще, пишет MedikForum.ru . Тот факт, что мужчины чаще умирают от коронавируса объясняется еще и тем, что женская иммунная система более устойчива против вирусов, так как защищает не только женщину, но и потомство.

Также вирус чаще поражает людей с гипертонией, диабетом, хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми болезнями и другими патологиями, которые более распространены среди мужчин, так как эти недуги в большей степени связаны с нездоровым образом жизни. Так, в Китае курят более 50% мужчин и менее 3% женщин. В Италии среди мужчин курильщиков в два раза больше, чем среди женщин. Кроме того, среди итальянских мужчин гипертония распространена в большей степени, чем среди женщин, а китайские мужчины чаще страдают от диабета.