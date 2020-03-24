В Китае от хантавируса скончался мужчина

Сегодня, 14:04

Александр Зуев

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В Китае от хантавируса скончался мужчина

В Китае скоропостижно скончался мужчина, инфицированный вирусом типа хантаан, носителем которого являются грызуны. Причиной быстрой смерти стала лихорадка. Это произошло 23 марта. В тот день мужчина  ехал в автобусе, который перевозил сотрудников одного из пищевых предприятий из провинции Юньнань в Шаньдун. Мужчина почувствовал недомогание и вскоре был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Вместе с ним скорая помощь увезла еще двух человек. Тест на коронавирус COVID-19 у мужчины был отрицательным, но пациент скончался через три часа после госпитализации - врачи не смогли справиться с  инфекцией.

У двух людей, которые ехали вместе с больным, была обнаружена высокая температура, их образцы направили на тестирование.

Между тем врачи отмечают, что люди могут заразиться хантавирусом через грызунов, случаев заражения от человека к человеку зафиксирован не был.

Отметим, что хантавирус имеет следующие признаки: лихорадка, кровотечение, нарушения в работе почек.  Ранние симптомы заболевания: слабость, рвота, покраснение щек. Инкубационный период хантавируса составляет от семи дней до двух недель. Китай располагает вакцинами от хантавируса, которые эффективно используются уже почти 20 лет.

Впервые хантавирус был обнаружен в 70-х годах. Его назвали так в честь реки, в которой поймали мышь с этим вирусом.

В 2012 году в США была выявлена вспышка хантавируса. Очагом болезни был Йосемитский национальный парк в Калифорнии.

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