Испания обогнала Китай по числу умерших от коронавируса

Сегодня, 18:16

Александр Зуев

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Испания обогнала Китай по числу умерших от коронавируса

По числу умерших от коронавируса Испания обогнала Китай. Об этом заявили в Минздраве Испании. Известно, что число заразившихся в стране составляет 47 610 человек, умерли — 3 434.

За последние сутки в Испании заболели еще 6,6 тысячи человек, а скончались – 738, что на 30% больше, чем в предыдущие сутки. 3166 пациентов находятся в тяжелом состоянии, выздоровели 5367 зараженных.

В Мадриде подтверждено 14 600 случаев коронавируса, скончались 1800. В Каталонии число заболевших составило 10 000, количество жертв – 516.

Такие образом, в Испании зарегистрировано больше смертей, чем в любой другой стране, кроме Италии. Отметим, что правительства по всему миру борются с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Судя по всему, новый экономический кризис унесет миллионы рабочих мест. Лишь небольшое количество секторов экономики может выйти из кризиса с минимальными потерями.

Ранее сообщалось: у 71-летнего наследника британского престола Чарльза, принца Уэльского, выявлен коронавирус.

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