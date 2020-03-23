Ученые назвали лекарства, усиливающие коронавирус

Сегодня, 15:20

Анна Лисова

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Ученые назвали лекарства, усиливающие коронавирус

Пандемия коронавируса изменила жизнь многих государств. Ученые со всего мира бьются над вакциной и лекарствами, которые могли бы остановить вирус SARS-CoV-2 и пневмонию COVID-19. Американские ученые из Университета штата Луизиана выяснили, что прием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА) II повышает риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Эти лекарства зачастую выписывают пожилым людям, страдающим от заболеваний сердечно-сосудистой системы, пишет Лента.Ру.

По словам исследователей, даже внутривенные инфузии этих препаратов опасны при коронавирусе, поскольку они повышают количества клеточных рецепторов АПФ2 в системе легочного кровообращения человека, с которыми, в случае заражения COVID-19, также связываются белки SARS-CoV-2.

Поэтому напрашивается вывод, что ингибиторы АПФ и БРА могут усилить распространение SARS-CoV-2 в организме человека. У людей, которые принимают ингибиторы АПФ и БРА повышается количество рецепторов АПФ2 в легких, с которыми активно взаимодействует SARS-CoV-2. А это повышает риск осложнений при заражении коронавирусом. Ученые объяснили, что они провели исследование карточек 1099 пациентов, которые проходили лечение от COVID-19 в китайских больницах с 11 декабря 2019 года по 29 января 2020 года.

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