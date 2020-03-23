Доктор Мясников сравнил заболеваемость коронавирусом в России и Италии

Ситуация с распространением коронавируса обсуждается сейчас многими. Эксперты отмечают, что важно доверять проверенным источникам, чтобы не поддаваться лишней панике и не заниматься самолечением. Как объяснил врач Александр Мясников, сейчас можно говорить о том, что своевременные меры защищают от массового заражения. В Telegram-канале он сравнил ситуацию с COVID-19 в России и Италии, пишет Лента.Ру .

Совокупность различных факторов, которые влияют на уровень жизни в стране, развитие системы здравоохранения сейчас дают различные кривые распространения и смертности от коронавируса.

В Италии, по его словам, много пожилых людей, которые тяжело переносят обычную пневмонию. Из-за большого числа пациентов, поскольку не были введены вовремя эффективные карантинные меры, итальянские больницы буквально «захлебнулись» от числа пациентов.

Отметил Мясников и то, что Китай тоже слишком поздно забил тревогу.

«Были начаты известные сегодня всем карантинные мероприятия, но пока они набирали силу, за две недели сотни больных уже переполнили доступные реанимационные койки», — рассказал Мясников.

Россия же пошла на карантинные меры до того как в стране возникли очаги распространения COVID-19. В России пациенты с подтвержденным коронавирусом госпитализируются, и это эффективнее чем самоизоляция.

«Вот это «сиди дома» вероятно не срабатывает: то родственники зашли, то на секундочку выглянули собачку выгулять, то еще что», — констатировал специалист.

Мясников ранее заявил, что в России эпидемия коронавируса может продлиться до середины апреля, но осенью он прогнозирует повторную вспышку.