Выявлен скрытый симптом коронавируса

Сегодня, 11:17

Анна Лисова

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Выявлен скрытый симптом коронавируса

У заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, существует скрытый симптом. Об этом рассказали исследователи Университета Флиндерса в Южной Австралии, пишет РГ. Как показало исследование, у многих зараженных коронавирусом пациентов, которые не имеют типичных симптомов заболевания, есть общий признак – они на некоторое время теряют способность различать запахи. Аносмия – потеря обоняния – проходит, в таких случаях, за 3-5 дней.

Ученые выяснили, что COVID-19 вызывает отек слизистой оболочки в большей степени, чем другие вирусы, из-за чего и происходит на некоторое время потеря обоняния. Этот «скрытый» симптом, считают ученые, можно использовать для того, чтобы выявлять носителей, которые болеют в скрытой или легкой форме.

Профессор Саймон Карни отмечает, что «молчаливые носители» вируса слишком часто остаются незамеченными, из-за чего болезнь и расползлась в считанные недели по всему миру. Сейчас, зная об этом «скрытом» симптоме, можно будет легче обнаруживать скрытых носителей, что важно для снижения количества заражений.

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