В Петербурге из-за коронавируса больницам запретили плановый прием пациентов

Сегодня, 10:48

Александр Зуев

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В Петербурге из-за коронавируса больницам запретили плановый прием пациентов

В Санкт-Петербурге из-за эпидемии коронавируса запретили прием в поликлиниках. Плановые операции и госпитализация также временно под запретом. На своем сайте Роспотребнадзор опубликовал ограничения, которые вводятся в больницах и поликлиниках. Запрет налагается на плановую госпитализацию, на плановые посещения пациентами амбулаторных организаций, на плановую диспансеризацию, на вакцинацию детского и взрослого населения. Ограничения действуют до 30 апреля. Если человеку необходима экстренная госпитализация, его примут в больницу.

Главный санитарный врач города Наталия Башкетова призвала все медучреждения быть готовыми к приему пациентов с ОРВИ или с подозрением на коронавирус. Приоритет амбулаторным службам при оказании медпомощи на дому следует отдавать больным с лихорадкой и респираторными симптомами, которые побывали в странах, неблагополучных по коронавирусу, а также людям старше 60 лет, пишет Peterburg News.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал туристов не посещать город. Известно, что с 26 марта в Петербурге запретят работу городских фитнес-клубов. До 12 апреля в городе запрещается работа образовательных учреждений. До 30 апреля продлен запрет на посещение музеев и кинотеатров, а также на массовые мероприятия, где число гостей составляет больше 50 человек. Также приостанавливается работа общепитов в торговых центрах. Отметим, что в Северной столице подтвержден 21 случай заражения, два человека выздоровели.

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