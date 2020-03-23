В России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

Правительство РФ отдало поручение в регионы закрыть развлекательные заведения, а именно кинотеатры, ночные клубы и подобные культурно-развлекательные заведения. Такое распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом дал предложения, которые были утверждены, в частности среди них - запрещено курение кальяна в развлекательных заведениях и заведениях общепита.

В данное время коронавирусная эпидемия свирепствует в почти 170 странах мира. Заразились примерно 300 тыс. человек, и примерно 14 тысяч погибли. В России диагностировали около 500 достоверно больных этим вирусом, несколько десятков человек выздоровели и выписались из больниц. Порядка 90 тысяч россиян наблюдаются у врачей, сообщают РИА Новости.

В то же время в соседней Белоруссии президент, встречаясь с китайским послом, обратился к населению с призывом не паниковать из-за этой болезни, потому что паника вызывает психоз, который сам по себе не способствует здоровью. Лукашенко заявил, что белорусам нужно продержаться до Пасхи, и тогда эпидемия пойдет на убыль, подчеркнув, что это не только его личное мнение, но и мнение экспертов.