Вирусолог объяснил, могли ли россияне массово переболеть коронавирусом зимой

Вчера, 22:41

Анна Лисова

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Вирусолог объяснил, могли ли россияне массово переболеть коронавирусом зимой

В соцсетях распространяются слухи о том, что якобы россияне массово переболели коронавирусом еще в середине зимы. 

Эти слухи прокомментировала заведующая лабораторией биологии арбовирусов ФГБУ «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова» РАН Галина Карганова, сообщает ФАН.

Так, пользователи соцсетей пишут, что в Москве многие минувшей зимой столкнулись с простудой, которая проявлялась как сухой кашель, высокая температура, иногда была боль в горле. Схожие симптомы были также у жителей Симферополя в феврале. Заболевшие рассказывают, что у некоторых из них была боль в легких. И тут же появилась версия, что сейчас  в России COVID-19 распространяется не так быстро, как в Европе, поскольку многие уже имеют иммунитет к коронавирусу, переболев ранее.

Карганова отметила, что действительно минувшей зимой у ее знакомых были схожие с коронавирусом симптомы. Но она считает, что коронавирусная инфекция не могла появиться в России раньше, чем в Китае. По мнению Каргановой, это была какая-то другая инфекция.

Узнать, действительно ли человек болел COVID-19, можно. Для этого необходимо сдать тест на антитела. Но стоит учитывать, что пока нет на 100% проверенной информации о том, что повторно заразиться коронавирусом нельзя. 

COVID-19, подчеркнула Карганова, необходимо лечить только под наблюдением врачей. Но она напомнила, что действительно нередко эта инфекция может проходить бессимптомно.

«Можно подхватить COVID-19 и совсем ничего не почувствовать, никаких симптомов. В этом-то и смысл карантина и прочих предупреждающих мер», — объяснила Карганова.
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