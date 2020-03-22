Названа стоимость лечения одного больного коронавирусом в Москве

Стоимость лечения одного больного взрослого с коронавирусом составит до 200 тысяч рублей и до 205,2 тысяч рублей для детей при условии совместного пребывания в клинике с одним из родителей. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) выделит от 200 тысяч рублей на лечение каждого заболевшего новым коронавирусом. Сумма будет перечислена больницам или клиникам, на лечении которых будет находиться москвич.

Помимо оплаты столичным городским фондом вводятся три новых тарифа на оплату медицинских услуг, в которых имеется необходимость во время лечения коронавирусной инфекции у взрослых и детей в условиях стационара.

«Лечение пациентов с коронавирусной инфекцией проводится за счет средств городского фонда ОМС. Для этого был определен специальный тариф в расчете на одного пациента. Так, стоимость законченного случая лечения новой коронавирусной инфекции составит до 200 тысяч рублей для взрослого населения и для детей, и до 205,2 тысяч рублей для детей при условии их пребывания в больнице совместно с одним из родителей или другим законным представителем», - поведала Анастасия Ракова.

Напомним, в России за минувшие сутки было зарегистрировано 57 новых случаев коронавируса. На текущий момент количество зараженных исчисляется 495 гражданами.

В то же время в ВОЗ сообщили, что COVID-19 в мире поразил 330 тысяч человек, почти 15 тысяч умерли от коронавирусной пневмонии.

Московский городничий Сергей Собянин сегодня доложил Президенту России Владимиру Путину о высокой динамике развития коронавируса. По этой причине он считает необходимым требования к пожилым людям оставаться дома распространить на все российские города-миллионники.