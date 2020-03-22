В Китае выздоровели более 90% заболевших коронавирусом

В Китае выздоровели более 90% заболевших новым коронавирусом COVID-19. Пандемия по коронавирусу ускоряется, как вчера предупредил генсек ВОЗ, но радостные и обнадеживающие новости приходят из Китая. В стране, откуда коронавирус начал свое шествие по миру, вот уже несколько дней нет смертей от COVID-19. Число больных снижается с каждым днем, 90 процентов всех зараженных коронавирусом выздоровели.

В данный момент в больницах Поднебесной с коронавирусной инфекцией находятся уже менее 5 тысяч зараженных. 90 процентов пациентов, как следует из данных государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, уже полностью излечились и теперь совершенно здоровы. Всего на Китай пришлось 81 171 случай заражения. На данный момент полностью излечились 73 159 человек - это 90,13 процентов от общего количества заразившихся.

Заметим, что больше всего случаев заражения пришлось на провинцию Хубэй и непосредственно город Ухань - эпицентр распространения коронавируса. К слову, за пределами Хубэй в КНР заразились 13293 человека, умерли - 117. Таким образом, констатируют специалисты, смертность от заболевания зафиксирована на уровне 0,88 процентов.

Смертность в самом Хубэй - 4,65 процента. В провинции заразились 67 800 человек, умерли от коронавирусной пневмонии - 3153. Эпидемиологическая обстановка улучшилась настолько, что власти решили снять ограничения. 25 марта планируется снять ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй. В административном центре провинции, том самом Ухане, ограничения будут сняты 8 апреля.