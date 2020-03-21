Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Сегодня, 10:12

Александр Зуев

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Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Быстрой победы над коронавирусом в Европе не будет - на это понадобится до двух лет, считает один из ведущих китайских вирусологов Чжан Вэньхун, руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19. Он также сказал, что вирус будет появляться и исчезать. С таким заявлением эксперт выступил в ходе видеоконференции, организованной китайским генеральным консульством в Дюссельдорфе.

Пандемия затянется, и сроки, когда она будет взята под контроль, будут зависеть от усилий по ее сдерживанию, сказал он.

Как  подчеркнул вирусолог, для решения проблемы меры должны быть радикальные. Например, нужно прекратить все перемещения на четыре недели, заявил Чжан Вэньхун.

Эксперт отметил, что Китаю помогло то, что в начале эпидемии многие предприятия и учебные заведения были закрыты по случаю «Праздника весны». Это сократило контакты населения, пишет Интерфакс.

Отметим, что число зараженных в мире превысило 335 тысяч, более 14 тысяч человек скончались, 98 тысяч вылечились.

Ранее сообщалось, что в России, где население составляет 146 млн человек, число зараженных сопоставимо с Люксембургом, где проживает 628 тыс. человек, а случаев заражения коронавирусом — 670.

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