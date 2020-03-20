Более 40 тысяч камер следят за соблюдением режима самоизоляции в Петербурге

За соблюдением карантина в Петербурге будут следить более 40 тыс. видеокамер. Об этом говорилось на совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с представителями силовых структур. Под контролем находятся граждане, недавно прибывшие из-за границы.

Каждому прилетевшему в Северную столицу из других стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу вручается распоряжение властей о карантине. Всем им было рекомендовано перейти на режим самоизоляции. Фотографии этих граждан помещены в специальную базу данных, сообщает пресс-служба Смольного.

Также под наблюдением находятся и автомобили жителей Петербурга, которыми положено находиться в изоляции, пишет Петербургский дневник .

В случае если человек нарушает режим самоизоляции, то он будет принудительно помещен в медучреждение. Помимо этого, нарушитель карантина несет уголовную ответственность.

Как отметили в пресс-службе главы городской администрации, соблюдение режима самоизоляции будет обеспечиваться согласно распоряжению главного санитарного врача по Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой.