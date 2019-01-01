Число жертв коронавируса выросло в мире до 10 тыс.

За минувшие сутки число жертв коронавируса SARS-CoV-2, провоцирующего болезнь COVID-19, выросло до 10 тыс. По состоянию на утро 20 марта было известно уже о 10 031 летальном исходе от COVID-19. Число заражений по всему миру достигло 244 602 случаев. Но, по мнению экспертов, в реальности заражений может быть намного больше, поскольку известно, что у немалого числа людей эта болезнь протекает бессимптомно, либо с симптомами, напоминающими легкую простуду. Выздороветь после заражения SARS-CoV-2 удалось 86 033 пациентам.

За истекшие сутки количество подтвержденных случаев коронавируса выросло почти на 26 тыс., а число скончавшихся увеличилось на 1,2 тыс. Наибольшее число жертв от COVID-19 сейчас в Италии. Эта страна по данному показателю уже обошла Китай, где зафиксировано 3 253 летальных исхода. Общее количество инфицированных в Италии составляет 41?035 человек.

Китай еще лидирует по количеству общего числа заражений, но в этой стране большинство заболевших уже выздоровели. И за минувшие случаи там не было зафиксировано ни одного заражения внутри страны.

В десятку наибольшего числа заражений, помимо Китая и Италии, сейчас входят Испания — 18 077 тыс., Германия — 15 320 тыс., США — 14247 тыс., Франция — 11 010 тыс., Южная Корея — 8 652 тыс., Швейцария — 4 164 тыс., Великобритания — 2 713 тыс., Нидерланды — 2 468 тыс. В России на текущее время зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом, 9 пациентов уже вылечились.