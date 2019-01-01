Число жертв коронавируса выросло в мире до 10 тыс.

Сегодня, 14:05

Анна Лисова

0

Image 16+
Число жертв коронавируса выросло в мире до 10 тыс.

За минувшие сутки число жертв коронавируса SARS-CoV-2, провоцирующего болезнь COVID-19, выросло до 10 тыс. По состоянию на утро 20 марта было известно уже о 10 031 летальном исходе от COVID-19. Число заражений по всему миру достигло 244 602 случаев. Но, по мнению экспертов, в реальности заражений может быть намного больше, поскольку известно, что у немалого числа людей эта болезнь протекает бессимптомно, либо с симптомами, напоминающими легкую простуду. Выздороветь после заражения SARS-CoV-2 удалось 86 033 пациентам. 

За истекшие сутки количество подтвержденных случаев коронавируса выросло почти на 26 тыс., а число скончавшихся увеличилось на 1,2 тыс. Наибольшее число жертв от COVID-19 сейчас в Италии. Эта страна по данному показателю уже обошла Китай, где зафиксировано 3 253 летальных исхода. Общее количество инфицированных в Италии составляет 41?035 человек.

Китай еще лидирует по количеству общего числа заражений, но в этой стране большинство заболевших уже выздоровели. И за минувшие случаи там не было зафиксировано ни одного заражения внутри страны. 

В десятку наибольшего числа заражений, помимо Китая и Италии, сейчас входят Испания — 18 077 тыс., Германия — 15 320 тыс., США — 14247 тыс., Франция — 11 010 тыс., Южная Корея — 8 652 тыс., Швейцария — 4 164 тыс., Великобритания — 2 713 тыс., Нидерланды — 2 468 тыс. В России на текущее время зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом, 9 пациентов уже вылечились. 

Не забудьте поделиться новостью!
Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «ЧП:Здоровье»

Лента

Доктор Мясников обозначил сроки завершения пандемии по коронавирусу в России

Сегодня, 16:44

Механизм появления коронавируса раскрыт

Сегодня, 16:05

Число жертв коронавируса выросло в мире до 10 тыс.

Сегодня, 14:05

Эксперт рассказал об инфекциях, опаснее коронавируса

Сегодня, 12:20

Врач перечислил действенные способы защиты от коронавируса

Сегодня, 10:40

Новый коронавирус постепенно мутирует

Сегодня, 09:08

Доктор Мясников сравнил COVID-19 с другими болезнями

Вчера, 22:56

Женщинам рекомендовали не беременеть во время эпидемии по коронавирусу

Вчера, 22:11

Об опасности всеобщего карантина рассказал эпидемиолог

Вчера, 18:43

В Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали 19 детей

Вчера, 18:07

Ученые из Новосибирска показали коронавирус под микроскопом

Вчера, 16:32

Названы темпы распространения коронавирусной инфекции в России

Вчера, 13:40

Врач из Китая назвал три простых способа защититься от коронавируса

Вчера, 13:09

Медики рассказали об осложнении из-за коронавируса

Вчера, 12:45

Условия прекращения пандемии коронавируса назвала биолог

Вчера, 11:43

Специалисты оценили версию американского происхождения коронавируса

Вчера, 11:01

Первый перенесший в России коронавирус мужчина поделился своим опытом

Вчера, 10:32

Названа общая черта всех жертв коронавируса в Италии

Вчера, 08:53

Ученые определили срок жизни коронавируса на разных предметах

Вчера, 01:10

Новые симптомы коронавируса COVID-19 назвал немецкий вирусолог

Вчера, 00:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров