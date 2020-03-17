Ученые из Новосибирска показали коронавирус под микроскопом

Сотрудники лаборатории Новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» показали, как выглядит коронавирус COVID-19 под микроскопом. Эксклюзивными снимками поделилось издание Life.

«Вектор» в данный момент обладает одной из самых полных коллекций всевозможных вирусов. На сегодняшний день, созданная в 1974 году организация, является единственной за Уралом, у которой имеется сертификат GMP для производства вакцин. Сейчас сотрудники работают с коронавирусом - как выглядит он под микроскопом можно увидеть на фото российских ученых.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. К сему моменту в мире коронавирусной инфекцией заражены свыше 219 тысяч человек в полутора десятках стран. В России зафиксировано 147 случаев заражения. Сегодня, 19 марта, стало известно о первой смерти от коронавирусной пневмонии.

Погибшая - 79-летняя женщина. Она скончалась в инфекционной больнице №2 города Москвы. Известно, что кроме пневмонии у больной было много сопутствующих заболеваний. В частности, она страдала атеросклерозом и диабетом второго типа. Президент РФ Владимир Путин призвал быть готовым к любому развитию событий из-за коронавируса.