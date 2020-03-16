Главврач коронавирусной больницы в Коммунарке назвал средний возраст заразившихся

Московский медцентр в Коммунарке в народе называют «коронавирусной больницей». Именно туда привозят пациентов, у которых подтвержден новый коронавирус либо есть подозрения на его наличие в организме.

С 1 марта медучреждение, по словам главврача Дениса Проценко, приняло 499 пациентов. О том, сколько сейчас в центре больных, медик проинформировал на личной страничке в Facebook.

«Утро 18 марта. Находится на лечении/наблюдении 408 пациентов, из них с диагнозом «внебольничная пневмония» 85, COVID подтвержденный 37. Больных на ИВЛ (искусственной вентиляции легких, - ред.) нет», - отчитался Денис Проценко.

Подписчики попросили доктора назвать средний возраст пациентов, у которых диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился.

Выяснилось, что в Коммунарке лежат еще совсем молодые люди. Средний возраст таких больных всего 35 лет.

Напомним, ученые и медики большинства стран мира склонны считать, что коронавирус наиболее опасен именно для пожилых. После 70-80 лет иммунитет организма уже ослаблен. К тому же в таком возрасте почти каждый человек имеет букет хронических заболеваний.