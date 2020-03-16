Главврач коронавирусной больницы в Коммунарке назвал средний возраст заразившихся

Московский медцентр в Коммунарке в народе называют «коронавирусной больницей». Именно туда привозят пациентов, у которых подтвержден новый коронавирус либо есть подозрения на его наличие в организме.
С 1 марта медучреждение, по словам главврача Дениса Проценко, приняло 499 пациентов. О том, сколько сейчас в центре больных, медик проинформировал на личной страничке в Facebook.
Подписчики попросили доктора назвать средний возраст пациентов, у которых диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился.
Выяснилось, что в Коммунарке лежат еще совсем молодые люди. Средний возраст таких больных всего 35 лет.
Напомним, ученые и медики большинства стран мира склонны считать, что коронавирус наиболее опасен именно для пожилых. После 70-80 лет иммунитет организма уже ослаблен. К тому же в таком возрасте почти каждый человек имеет букет хронических заболеваний.
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