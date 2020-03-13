Вирусолог объяснил, почему коронавирус стал смертельной угрозой для пожилых

Коронавирус не щадит никого, однако в зоне риска находятся пожилые люди, так как тяжелее переносят болезнь. Такое мнение высказал профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов. По его словам, люди в почтенном возрасте — это группа риска с наслоением многофакторности. Пожилые люди входят в несколько групп риска, отмечает эксперт. Они должны в определенные сроки вакцинироваться.

Помимо прочего, эксперт заявил, что маленькие дети также плохо переносят болезнь. Наряду с этим в группу риска входят лица, у которых в анамнезе есть иммунно-дефицитные состояния, сердечно-сосудистые, легочные заболевания, пишет URA.Ru . Также к этой категории относятся люди с избыточным весом и беременные женщины. К тому же ситуацию может усугубить курение, говорит Щелканов. Ранее руководитель украинского Министерства здравоохранения Илья Емец заявил, что от коронавируса умрут все пенсионеры.

Напомним, что вспышка новой инфекции, вызывающей атипичную пневмонию, распространяется с конца прошлого года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. 12 марта в больнице в московском поселке Коммунарка умер 75-летний пенсионер, который в феврале вернулся из Италии.