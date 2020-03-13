Появились актуальные данные о коронавирусе на 15 марта

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. Число зараженных уже превысило 155 тыс человек.

В России, по данным на утро 15 марта COVID-19 был выявлен у 59 человек. Следует отметить, что пока в нашей стране преимущественное большинство случае – это случаи заражения в других странах. Поэтому россиянам рекомендуется настоятельно отказаться от поездок за границу, если в них нет острой надобности. К тому же сейчас визиты во многие страны будут невозможны из-за закрытия границ. Так, к примеру, Россия уже ввела ограничения на границах с Польшей и Норвегией. Пересечь эти границы смогут только граждане РФ и некоторые другие категории граждан других стран.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что за минувшие сутки COVID-19 был обнаружен в 9 751 человек. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 424 человека. Всего же COVID-19 унес жизни 5 833 человек.

В России правительство продолжает вводить меры по борьбе с коронавирусом. Помимо рекомендации сократить поездки за рубеж, действуют и другие ограничения. В частности, всем, кто возвращается из стран с неблагоприятной ситуацией, придется пройти 14-дневный карантин и врачебное наблюдение. Ограничены массовые мероприятия.

Ограничения на передвижение по стране вводят европейские государства. На жесткие меры уже пошла Италия. Там вспышка COVID-19 уже вышла из под контроля. В этой стране COVID-19 выявили у более чем 21,1 тыс человек. Там ограничено передвижение по стране, а также закрыты развлекательные заведения, кафе, рестораны и т.п. В Испании власти также запретили выходить из дома без необходимости. Исключения сделали для тех, кто идет на работу, за продуктами или лекарствами.







