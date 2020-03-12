В Москве из-за коронавируса закрыли доступ в стационарные отделения больниц

Сегодня, 11:43

Анна Лисова

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В Москве из-за коронавируса закрыли доступ в стационарные отделения больниц

Для снижения рисков распространения коронавируса COVID-19 в Москве решено ввести запрет на посещение больных, которые проходят лечение в стационарных отделениях. 

В постановлении главного санитарного врача столицы Елены Андреевой указано также о введении карантина в больницах Москвы. 

О введении карантина и ограничении визитов уже сообщили ГКБ № 29 им. Н.Э.Баумана, ГКБ им. Е.О.Мухина и ГКБ им. Ф.И.Иноземцева, а также Центр планирования семьи и репродукции, пишет РБК.

Руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.

Случаи заражения COVID-19 уже зафиксированы в России. На утро 13 марта сообщалось о 45 пациентах, которые заразились этой коронавирусной инфекцией. Стоит отметить, что все пациенты получают лечение и 3 из них уже выздоровели. При этом люди, которые были в непосредственном контакте с зараженными, находятся в самоизоляции. 

Самоизоляцию на 14 дней необходимо соблюдать всем, кто в последние несколько недель вернулся из Европы, а таких, по разным оценкам, может быть более 13 тыс человек. 

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