Елена Малышева назвала единственную надежную защиту от коронавируса

Никакие медицинские маски и мытье рук не спасут от заражения коронавирусом. Единственным надежным способом избежания инфицирования являются специальные респираторы с высоким степенью защиты. Об этом в своих историях Instagram рассказала врач и телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева.

Медик ответила на самые частые вопросы своих подписчиков, а также поделилась рекомендациями. В частности, она считает, что сейчас россияне просто обязаны помочь пережить пандемию коронавируса своим пожилым родственникам, так как именно они в зоне особого риска.

Ведущая программы «Жить здорово!» напомнила, что медицинские маски - это, скорее, психологическое средство защиты, для самоуспокоения. От нового вида коронавируса они не защитят, да и от других инфекций тоже. Но маски все же стоит носить людям, которые чихают и кашляют - чтобы не заражать других людей.

Если говорить о надежных средствах защиты от коронавируса, то таковыми могут считаться только специальные респираторы с высокой степенью защиты.

Малышева также прибегла к статистике, рассказывая о коронавирусе. А она гласит, что самая высокая смертность (порядка 14 процентов) регистрируется именно среди пожилых - людей от 80 и старше. Именно поэтому, считает доктор, стоит оказывать особую поддержку своим пожилым родственникам.

Малышева считает, что надо помочь им пережить пандемию. А для этого надо постараться, чтобы они как можно реже контактировали с людьми.

«Купить еду, проследить, чтобы были таблетки, если есть дача — отправить на дачу», - советует врач.

Она добавила, что коронавирус, возможно, является и не самой страшной угрозой сейчас, ведь грипп забирает куда больше жизней, но люди опасаются именно нового заболевания. В этом нет ничего удивительного, ведь инфекция новая и мало изученная.



