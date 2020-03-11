В Казахстане выявили первые случаи заражения коронавирусом

Сегодня, 16:33

Александр Зуев

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В Казахстане выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Казахстане обнаружили двух человек, инфицированных коронавирусом. По данным Минздрава, это первые случаи заражения COVID-19 в стране. Зараженные коронавирусом — мужчина и женщина — прибыли из Германии 9 и 12 марта. Их уже изолировали от общества, они находятся в стационаре в Алма-Ате. Сообщается, что клинических симптомов у пациентов нет и они чувствуют себя хорошо. Также был составлен список прилетевших тем же рейсом. Все 73 человека будут изолированы на две недели. 12 марта руководитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что правительство приступило к реализации превентивных мер, направленных на борьбу с инфекцией. Так, в стране  отменены все массовые мероприятия, в том числе парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Также с 16 марта школьники досрочно уйдут на весенние каникулы до 5 апреля. А высшие учебные заведения будут переведены на дистанционный режим, пишет News.ru.

Отметим, что  число заболевших коронавирусом в мире превышает 130 тыс. человек, скончалось 4,7 тыс. Инфекция распространилась более чем на 110 стран. В России зарегистрировано уже 37 случаев заражения.

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