Доктор Мясников перечислил способы защититься от коронавируса без лекарств

Сегодня, 15:41

Ольга Громова

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Доктор Мясников перечислил способы защититься от коронавируса без лекарств

Пандемия COVID-2019, объявленная ВОЗ, заставила многих россиян обратить внимание на способы, которые позволяют максимально защититься (насколько это возможно в сегодняшних условиях) от инфицирования. «Горячей» теме в одной из программ уделил внимание и известный теледоктор, главврач столичной больницы №71 Александр Мясников.

Медик напомнил, что вирусы очень опасны и способны преподнести много неприятных сюрпризов. Ситуация со стремительным распространением коронавируса - яркое тому доказательство. Поэтому, убежден Мясников, каждый человек должен лично позаботиться о собственной защите, не уповая на государство, медиков, санслужбы. Главный способ защиты от коронавируса - укрепление иммунной системы. Врач убежден, что россиянам и без коронавируса есть над чем работать в плане активизации защитных сил организма. 

Сидячий образ жизни и отсутствие физических нагрузок, вредные привычки, в том числе злоупотребление алкоголем и никотином, букет из хронических заболеваний негативным образом сказываются на иммунитете - они ослабляют организм и делают его уязвимым перед вирусами. Коронавирус же представляет особую опасность для пожилых, «хроников» и тех, у кого имеются вредные привычки.

ЗОЖ - это то, что способно укрепить иммунитет по максимуму. Правильное питание, физические нагрузки, соблюдение режима дня и здоровый сон послужат основой хорошего иммунитета против коронавируса.

Александр Мясников обратился к россиянам с просьбой не забывать о вакцинации. Прививки должен делать каждый через каждые полгода.

Говоря о себе, доктор заявил, что он лично не боится заболеть коронавирусом, так как вакцинируется, активно занимается спортом, закаляется, в том числе ныряет в прорубь. К тому же Мясников придерживается правильного питания. Врач рекомендует следовать его примеру - и тогда никакая простуда не сможет свалить человека с ног.

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