Доктор Мясников назвал факторы, провоцирующие рак

Сегодня, 15:13

Ольга Громова

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Доктор Мясников назвал факторы, провоцирующие рак

Главный врач столичной ГБК №71 Александр Мясников назвал главные факторы, провоцирующие рак. При этом он опроверг распространенное мнение о том, что стресс является главным пусковым механизмом развития злокачественной опухоли. 

По словам Мясникова, консолидированная позиция многих врачей состоит в том, что за онкологическими заболеваниями кроется генетическая мутация. Действительно, доказано, что многие люди склонны к раку в силу генетической предрасположенности.

«Иногда она детерминирует, и тогда онкологическое заболевание точно будет в той или иной степени. Есть такие наследственные симптомы, когда удаляют органы в профилактических целях, чтобы не было рака», - приводят слова врача Вести.Ру.

Мясников в данном контексте вспомнил о так называемом «синдроме Джоли». Несколько лет назад звезда «Лары Крофт» из-за высокой вероятности заболеть раком решилась на операцию по удалению груди и яичников.

И правильно сделала, так как определяющей является именно генетическая детерминанта. А уже на нее, подчеркивает Мясников, накладываются факторы риска. Это курение (40 процентов), вирусные инфекции (20 процентов). Врач напомнил, что существует и чисто вирусный рак - например, шейки матки.

Рак печени и желудка – тоже из этой же категории вирусных. Серьезными факторами риска ведущий программы «О самом главном» назвал переедание, избыточную массу тела, недостаток физической активности.

В то же время Александр Мясников опровергает распространенное мнение о том, что рак может быть следствием стресса.

Он просит не забывать, что любом заболевании бодрость духа и желание жить являются ключевыми факторами для исцеления, определяющими.

Доктор Мясников рассказал, что из личного примера знает, что желание жить творит настоящие чудеса. Он лично знает, как безнадежные, как казалось, больные, у которых был диагностирован рак четвертой степени, выздоравливали. А люди, у которых были все шансы излечиться, сдавались - поэтому они и уходили из жизни.

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