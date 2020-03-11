Медики назвали защищающие от коронавируса простые продукты

Когда иммунная система ослаблена, у человека повышается склонность к инфекциям. Состояние иммунитета зависит от работы человеческого организма, а также от внешних воздействий со стороны окружающей среды. Кроме того, защита организма от всякого рода инфекций зависит и от нашего рациона.

Недавно испанские медики назвали самые простые продукты, которые могут оказать серьезную поддержку иммунной системе человека и защитить от вирусов, а также препятствовать развитию некоторых заболеваний. Среди таких продуктов оказался чеснок, который известен своими антибактериальными, антивирусными и противогрибковыми свойствами. Далее в списке значатся миндаль, богатый витамином Е, и черника, защищающая дыхательные пути.

Кроме того, полезны картофель и брокколи, содержащие витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатку. Медики также советуют пить куриный бульон и добавлять в пищу специи, такие, как куркума и имбирь. Помимо прочего, испанские специалисты рекомендуют употреблять кефир и зеленый чай. В рационе также должны присутствовать киви, гранат, болгарский перец, шпинат, грибы, цитрусовые и темный шоколад, пишет Live24 .

Многие из перечисленных продуктов богаты витамином С, который стимулирует деятельность фагоцитов, поглощающих потенциально вредные частицы. Наряду с этим не стоит забывать о соблюдении режима труда, полноценном отдыхе и физической нагрузке.