Инфекционист назвал различия терминов «эпидемия» и «пандемия»

Сегодня, 14:25

0

Image 16+
Инфекционист назвал различия терминов «эпидемия» и «пандемия»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 11 марта, объявила пандемию коронавируса COVID-19. При этом многие люди не понимают, что это значит. Они наивно полагают, что пандемия и эпидемия - одно и то же. В чем же различия? Растолковать значения терминов попытался французский инфекционист Фабрис Брикер.

По его словам, пандемия - это определение географическое. Ее объявляют, когда заболевание охватило, как минимум, два континента. В данный момент коронавирус COVID-19 распространился на все пять. При этом при пандемии передача вируса распространена на разных территориях.

«Легко мы можем сделать вывод о том, что такая передача уже имела место в Китае, уже давно продолжается в Европе и даже на североамериканском континенте», - резюмировал медик, выступая в эфире радиостанции Europe1.

Напомним, более 4 тысяч человек уже скончались в мире от пневмонии, вызванной коронавирусом, который начал шествие по миру из Китая. В самой Поднебесной ситуация уже стабилизировалась. Сейчас наибольшим очагом распространения заболевания является Европа. Больше всего больных и смертей зафиксировано в Италии. Общее количество заразившихся превысило 120 тысяч человек.

Не забудьте поделиться новостью!
Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «ЧП:Здоровье»

Лента

Роспотребнадзор запретил обедать на рабочем месте из-за коронавируса

Сегодня, 13:26

«Слабое» место у коронавируса нашли китайские учёные

Сегодня, 11:37

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

Сегодня, 09:47

Витамин В12 ускоряет самоуничтожение раковых клеток

Вчера, 16:00

Китайские ученые описали главные факторы смертности от коронавируса

Вчера, 01:48

Названы самые полезные виды сыра

10-03-2020, 21:02

Врач объяснил, как можно вывести токсины из организма без диет и лекарств

10-03-2020, 11:16

Ученые назвали пять признаков приближающегося инфаркта

10-03-2020, 01:32

Глава китайской спецкомиссии спрогнозировал сроки распространения вируса

9-03-2020, 20:20

Ведущий китайский эпидемиолог рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса

9-03-2020, 19:30

Врач Тесманн предупредил о четырех опасных сигналах кожи

9-03-2020, 15:27

В ВОЗ сообщили новые данные о распространении коронавируса COVID-19

9-03-2020, 11:14

Китайские врачи рассказали о необратимом воздействии COVID-19

9-03-2020, 09:45

Врач-диетолог составила рейтинг полезности молочных продуктов

8-03-2020, 23:53

Коронавирус в Великобритании может заразить до 80% жителей

8-03-2020, 11:39

Коронавирус охватил уже почти полмира

8-03-2020, 10:33

Онкологи назвали 6 ранних признаков рака поджелудочной железы

8-03-2020, 08:43

Обнародована актуальная информация о коронавирусе по состоянию на 7 марта

7-03-2020, 12:37

7 признаков развивающейся лейкемии перечислили медики

7-03-2020, 10:52

При лучшем сценарии коронавирус унесет жизни 15 млн человек

6-03-2020, 17:01

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров