Инфекционист назвал различия терминов «эпидемия» и «пандемия»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 11 марта, объявила пандемию коронавируса COVID-19. При этом многие люди не понимают, что это значит. Они наивно полагают, что пандемия и эпидемия - одно и то же. В чем же различия? Растолковать значения терминов попытался французский инфекционист Фабрис Брикер.

По его словам, пандемия - это определение географическое. Ее объявляют, когда заболевание охватило, как минимум, два континента. В данный момент коронавирус COVID-19 распространился на все пять. При этом при пандемии передача вируса распространена на разных территориях.

«Легко мы можем сделать вывод о том, что такая передача уже имела место в Китае, уже давно продолжается в Европе и даже на североамериканском континенте», - резюмировал медик, выступая в эфире радиостанции Europe1.

Напомним, более 4 тысяч человек уже скончались в мире от пневмонии, вызванной коронавирусом, который начал шествие по миру из Китая. В самой Поднебесной ситуация уже стабилизировалась. Сейчас наибольшим очагом распространения заболевания является Европа. Больше всего больных и смертей зафиксировано в Италии. Общее количество заразившихся превысило 120 тысяч человек.