Роспотребнадзор запретил обедать на рабочем месте из-за коронавируса

В связи с распространением угрозы коронавируса Роспотребнадзор по Москве озвучил свои рекомендации для работодателей.

Ведомство рекомендовало работодателям ограничить прием пищи на рабочих местах. Работники должны есть только в специально отведенной для этого комнате. В этой комнате должна быть раковина для мытья рук. Также в этой комнате ежедневно должна проводиться уборка с помощью дезинфицирующих средств.

Работодателям также рекомендуется обеспечить для всех работников при входе в организацию возможность обработать руки антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Должен осуществляться контроль за выполнением этой гигиенической процедуры.

В течение дня необходимо обеспечивать контроль температуры тела работников. При каких-либо признаках простудного заболевания необходимо отстранить работника от работы.

Также работодатели должны проинформировать о соблюдении правил личной и общественной гигиены всех работников.

Ведомство рекомендует проветривать рабочие помещения каждые два часа. По возможности следует применять бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха закрытого типа с целью регулярного обеззараживания воздуха.

А вот корпоративные мероприятия следует ограничить. Также рекомендуется свести к минимуму или по возможности вовсе отказаться от участия работников в различных массовых мероприятиях. На период эпиднеблагополучия следует ограничить командировки для сотрудников, особенно в зарубежные страны, где выявлены случаи COVID-19.