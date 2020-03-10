«Слабое» место у коронавируса нашли китайские учёные

У коронавируса, который стремительно и уверенно распространяется по миру, есть слабые стороны. К такому выводу пришли исследователи из Университета Сунь Ятсена (Китай), которые выяснили, как на распространение коронавируса влияют сезонные изменения и температуры.

В ходе изучения этой темы специалисты установили, что благоприятным для распространения инфекции условием является температура плюс 8,72 градуса по Цельсию. Для того, чтобы выявить слабое место коронавируса, эксперт проанализировали официальные метеорологические сводки за январь по Китаю и другим странам, пишет Московский Комсомолец .

Темпы распространение вируса, который характеризуется поражением дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, притормаживаются, если температура воздуха увеличивается на несколько градусов. Таким образом, китайские ученые сделали вывод, что коронавирус COVID-19, передающийся воздушно-капельным, воздушно-пылевым, фекально-оральным путем, чувствителен к высокой температуре.

Исходя из этих утверждения, можно ли говорить о том, что с наступлением лета эпидемия отступит? Теплая и влажная погода, конечно же, может сделать коронавирус менее стабильным, а значит, менее заразным. Но наряду с этим ученые отмечают, что одна лишь теплая погода не может побороть инфекцию.

В научных кругах говорят о том, что вирус, вызывающий необратимые изменения в легких, ослабеет, однако полностью справиться с инфекцией COVID-19 поможет только вакцина.

Стоит сказать, что патогенетические механизмы развития смертельного заболевания, которое протекает как обычный грипп или острая респираторная инфекция, пока изучены недостаточно. Входными воротами для инфекции является слизистая оболочка верхних дыхательных путей. При поражении возбудителем 2019-nCov инфицирование распространяется на бронхи и легкие

Отметим, что коронавирус, которому подвержены все возрастные группы, поразил уже 119 тысяч человек. Более 4 тысяч человек скончались. В Китае ситуация несколько стабилизировалась, а вот в Италии положение остается довольно серьезным.