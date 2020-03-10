В России впервые выявили коронавирус у ребенка. Сейчас пациент находится в детской больнице им. З.А. Башляевой в Москве. Об этом 11 марта сообщил оперативный штаб по борьбе с китайской инфекцией. Также было отмечено, что у ребенка нет никаких симптомов заболевания. Он является только носителем инфекции.
Как подчеркивают специалисты, в отличие от людей с ослабленным иммунитетом, дети довольно легко переносят коронавирус. Также было сказано, что в России выявлены восемь новых случаев заражения. Шесть человек выявили в Москве, еще двоих — в Подмосковье. Таким образом, общее число заболевших достигло 15. Причем один пациент уже выздоровел и его выписали из больницы.
Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что всего в столице под наблюдением врачей находятся около тысячи человек, которые могли контактировать с заболевшими, пишет Вечерняя Москва.
Напомним, оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса ограничил авиасообщение России с Италией, Германией, Францией и Испанией. Также Россия закрыла отдельные участки границы с КНР и отменила рабочие визы для китайцев. Кроме того, были приостановлены полеты российских авиакомпаний в КНР.
4 марта начала работу горячая линия Департамента здравоохранения Москвы. Сотрудники кол-центра в составе 170 человек могут оказать необходимую помощь и предоставить информацию об инфекции.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился при подготовке бюджета на 2021–2023 годы учесть риски на фоне коронавируса.
Напомним, что ВОЗ объявила пандемию из-за нового коронавируса, вспышка которого началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. По состоянию на 12 марта, от инфекции COVID-19 скончалось более 4 тысяч человек.
Всего количество заболевших вирусом в мире насчитывается 119?108 человек. Выздоровели 65 752 человека. За пределами Китая число зараженных достигло 39 тысяч.
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