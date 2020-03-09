Витамин В12 ускоряет самоуничтожение раковых клеток

Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН выяснили, что витамин В12 может запускать «программу самоубийства» раковых клеток.

В ходе исследования было установлено, что при взаимодействии с определенными препаратами-окислителями В12 усиливает их эффективность. Интересно, что этот же витамин может «обмануть» раковые клетки, запуская и ускоряя процесс их самоуничтожения.

Эти процессы запускает в раковых клетках вещество прооксидант. Оно, взаимодействуя с В12, и провоцирует параптоз. Когда он запущен, то в раковых клетках образовываются большие пузыри-вакуоли, ломающие цитоскелет и митохондрии, и убивают опухоль. Важно, что здоровые клетки при этом не повреждаются.

Ученые считают, что эти свойства В12 важно использовать при разработке новых эффективных препаратов от рака, создавая их на базе данного витамина и прооксидантов.

Получить витамин В12 организм может с продуктами. Он содержится в говяжьей печени, яичных желтках, молоке, лососе, морепродуктах. Также витамин В12 присутствует в постной свинине и мясе домашней птицы. Немало его в консервированном тунце, а также в сыре моцарелла.