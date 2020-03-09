Названы самые полезные виды сыра

Вчера, 21:02

Виталий Фетисов

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Названы самые полезные виды сыра

Диетологи рассказали о пользе сыра и назвали 7 самых полезных видов сыра.

Специалисты рекомендуют есть моцареллу. В этом сыре содержится меньше соли, чем в твердых сырах. Моцарелла является отличным источником кальция и минералов.

В швейцарском сыре содержится витамин В12, который приносит пользу мышцам и нервам. Медики отметили, что пармезан богат фосфором и кальцием. Кроме того, этот продукт помогает в снижении содержания жира.

Творожный сыр содержит большое количество белка и имеет низкую калорийность. Также в  его составе есть селен, который укрепляет иммунную систему.

В сыре риккота есть много аминокислот. Благодаря высокому содержанию белка риккота способствует мышечному росту и помогает контролировать вес.

В козьем сыре мало лактозы и много антибактериальных веществ, производящих противомикробные белковые составы.

Ранее специалисты рассказали, какой плавленый сыр самый лучший. Этого звания были удостоены сыры брендов Hochland и President. Также специалисты порекомендовали сыры фирм «Карат» и «Сыробогатов».

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