Врач объяснил, как можно вывести токсины из организма без диет и лекарств

Сегодня, 11:16

Анна Лисова

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Врач объяснил, как можно вывести токсины из организма без диет и лекарств
Фото: Из открытых источников

Токсины, накапливаясь в организме, разрушают его и провоцируют множество заболеваний. Поэтому крайне важно, чтобы они вовремя выводились.
Как правильно вывести токсины, не соблюдая строгие диеты и не принимая лекарства, рассказал научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета Эндрю Аронсон в публикации, размещенной на сайте University of Chicago Medical Center.
Так, если проблем со здоровьем нет, то тело может самостоятельно вывести токсины, если их получено не какое-то чрезмерное количество. Можно организму помочь справиться с токсинами.

Эндрю Аронсон считает, что смузи с добавками вряд ли может вывести сразу все накопившиеся токсины. Не доказана польза и детокс-добавок, хотя на них фармацевтические компании продолжают накапливать миллионы долларов.
Чтобы организм выводил токсины, отметил эксперт, следует правильно питаться, вести активный образ жизни, заниматься спортом и отказаться от алкоголя. Тогда действительно токсины не будут накапливаться в организме. А вот популярные сейчас детокс-диеты дают кратковременный эффект.
По словам Аронсона, детоксикация печени поможет решить многие проблемы со здоровьем. Он отметил, что в США, и во многих других странах мира немалый процент населения страдает от ожирения, гипертонии, высокого уровня холестерина. Поэтому крайне важно всем соблюдать принципы здорового питания, заниматься спортом, избавиться от вредных привычек. В противном случае, сохранить здоровье вряд ли удастся.

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