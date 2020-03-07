Врач Тесманн предупредил о четырех опасных сигналах кожи

Сегодня, 15:27

Сергей Нилов

0

Image 16+
Врач Тесманн предупредил о четырех опасных сигналах кожи
Фото: Из открытых источников

Немецкий врач Йенс Тесманн перечислил четыре изменения на коже, которые могут указывать на развитие серьезных заболеваний внутренних органов. По его словам, чаще всего дерма становится индикатором нездоровья кишечника и печени.

Доктор Йенс Тесманн советует не игнорировать болезненные красные пятна на коленях. В большинстве случаев они указывают на бактериальное воспаление в организме.

Преимущественно речь идет тонзиллите, спровоцированном стрептококками, язвенном колите либо болезни Крона.

Желтоватый оттенок кожи указывает на проблемы с печенью или желчным пузырем. Это может быть признак как застоя желчи, так и гепатита. Правда, в последнем случае желтеют также и глазные яблоки. Причиной этому становится избыток билирубина из-за неспособности печени расщеплять большое количество желчного пигмента, указывают «Актуальные новости».

При появлении сосудистой сетки также стоит насторожиться. В основном, она сигнализирует о дисфункции печени. Сосудистые звездочки часто возникают при гепатите, циррозе, жировой болезни.

Сосудистая сетка на лице говорит о чрезмерном ультрафиолетовом излучении, которому подвергся человек.

Красные пятна на ладонях или подушечках большого пальца говорят о том, что человеку стоит пойти к доктору, чтобы он проверил проходимость сосудов.

Не забудьте поделиться новостью!
Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «ЧП:Здоровье»

Лента

Ведущий китайский эпидемиолог рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса

Сегодня, 19:30

Врач Тесманн предупредил о четырех опасных сигналах кожи

Сегодня, 15:27

В ВОЗ сообщили новые данные о распространении коронавируса COVID-19

Сегодня, 11:14

Китайские врачи рассказали о необратимом воздействии COVID-19

Сегодня, 09:45

Врач-диетолог составила рейтинг полезности молочных продуктов

Вчера, 23:53

Коронавирус в Великобритании может заразить до 80% жителей

Вчера, 11:39

Коронавирус охватил уже почти полмира

Вчера, 10:33

Онкологи назвали 6 ранних признаков рака поджелудочной железы

Вчера, 08:43

Обнародована актуальная информация о коронавирусе по состоянию на 7 марта

7-03-2020, 12:37

7 признаков развивающейся лейкемии перечислили медики

7-03-2020, 10:52

При лучшем сценарии коронавирус унесет жизни 15 млн человек

6-03-2020, 17:01

Доктор Мясников запретил голодать и назвал оптимальное количество калорий в сутки

6-03-2020, 15:59

Ученые рассказали, как похудеть без физических нагрузок

5-03-2020, 10:11

Российские врачи оценили эффективность «жукотерапии» в борьбе с раком

5-03-2020, 10:07

Названы сроки начала эпидемии коронавируса в России

4-03-2020, 12:23

Сонливость днем может быть признаком развития рака

3-03-2020, 09:10

Эксперты составили список лучших мобильных приложений для диабетиков

2-03-2020, 14:53

Названы 5 лучших простых продуктов для борьбы с воспалениями в организме

1-03-2020, 22:11

Названы продукты, которые защитят от вирусов и бактерий

1-03-2020, 19:48

Диетологи поделились рекомендациями по питанию в Великий пост

1-03-2020, 17:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров