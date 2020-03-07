Врач Тесманн предупредил о четырех опасных сигналах кожи

Немецкий врач Йенс Тесманн перечислил четыре изменения на коже, которые могут указывать на развитие серьезных заболеваний внутренних органов. По его словам, чаще всего дерма становится индикатором нездоровья кишечника и печени.

Доктор Йенс Тесманн советует не игнорировать болезненные красные пятна на коленях. В большинстве случаев они указывают на бактериальное воспаление в организме.



Преимущественно речь идет тонзиллите, спровоцированном стрептококками, язвенном колите либо болезни Крона.

Желтоватый оттенок кожи указывает на проблемы с печенью или желчным пузырем. Это может быть признак как застоя желчи, так и гепатита. Правда, в последнем случае желтеют также и глазные яблоки. Причиной этому становится избыток билирубина из-за неспособности печени расщеплять большое количество желчного пигмента, указывают «Актуальные новости».

При появлении сосудистой сетки также стоит насторожиться. В основном, она сигнализирует о дисфункции печени. Сосудистые звездочки часто возникают при гепатите, циррозе, жировой болезни.

Сосудистая сетка на лице говорит о чрезмерном ультрафиолетовом излучении, которому подвергся человек.

Красные пятна на ладонях или подушечках большого пальца говорят о том, что человеку стоит пойти к доктору, чтобы он проверил проходимость сосудов.